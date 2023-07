So knapp entkam Tom Cruise bei diesem Dreh dem Tod – sieben Fakten über den Action-Star

Für den neusten und siebten Teil der «Mission: Impossible»-Reihe schlüpft Tom Cruise erneut in die Rolle des Ethan Hunt. Wie in seinen früheren Filmen hat er auch in diesem Streifen seine Stunts selber übernommen – aber ein Stunt hätte beinahe sein Leben gekostet. Bei einem Übungssprung aus einem Helikopter wäre er fast gegen eine Felswand gekracht. «Als ich den Fallschirm geöffnet habe, habe ich bemerkt, dass ich in der falschen Position war und sich der Fallschirm gefährlich in Richtung des Berges drehte», erzählte er gegenüber dem kanadischen Sender «ET». Glücklicherweise drehte sich Cruise weg und konnte somit ein grösseres Unglück verhindern.