ZHAW schenkt dem Bahnmuseum Bergün die Lok 205

Als Historic-RhB-Projekt muss die Lok restauriert werden, da sie sich äusserlich in einem schlechten Zustand befindet und der Zahn der Zeit an ihr genagt hat. Das Ziel besteht nun darin, die Lok unter dem Dach vor dem Bahnmuseum in Bergün zusammen mit dem Krokodil Nr. 407 in Szene zu setzen. Die Restaurationsarbeiten gestalten sich schwierig, da über die Jahre verschiedene Teile an der Lok abhandengekommen sind.