Barockmusik trifft auf Volkstanzmelodien

Seit fast 30 Jahren zelebrieren der Blockflötist Maurice Steger und das Zürcher Kammerorchester ihre musikalische Freundschaft, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Für ihr ­Konzert morgen Sonntag in der Kirche St. Martin in Zillis haben sie ein Programm mit wohlbekannten Werken der vergangenen Jahrhunderte zusammengestellt. Blockflöte, Solovioline, Cembalo und Streicher bringen im Zusammenspiel sowohl barocke Perlen und volkstümliche Schweizer Melodien als auch klassische und moderne Glanzlichter hervor.

So erklingen neben Werken von ­Johann Sebastian Bach und Antonio ­Vivaldi auch eine Auswahl an Maskentänzen der englischen Kompositionssammlung «A Jacobean Masque» aus dem 17. Jahrhundert und ein neues Werk des Schweizer Komponisten ­Fabian Müller, in dem er vier alte Volkstanzmelodien aus dem Tessin und dem Engadin zu einem schwungvollen ­Divertimento verbindet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Den Abschluss bildet «Eine kleine Nachtmusik» von Wolfgang Amadeus Mozart. Unter der Leitung von Maurice Steger verleiht das Zürcher Kammerorchester diesem Werk in einer Bearbeitung für Streichorchester ein selten zu hörendes Klanggewand.

Sonntag, 25. Juni, 19 Uhr. Kirche St. Martin, Zillis. Ticketreservation unter www.viamala.ch/zko

(red)