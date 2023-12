5000 Besucherinnen und Besucher: Erfolgreiches Jahr für Museum in Valposchiavo

Für das kommende Jahr ist eine neue Sonderausstellung geplant. «Dieses Mal geht es um die in viele europäische Länder ausgewanderten Puschlaver Zuckerbäcker», so die Mitteilung. Diese hätten nicht nur Erfolge mit ihrer Arbeit gehabt, sondern nach ihrer Rückkehr durch ihre Bautätigkeit das Bild des Borgos von Poschiavo verändert. Zudem brachten sie gemäss Mitteilung neue gesellschaftliche Sichtweisen in ihre alte Heimat zurück.