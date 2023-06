Ein Churer Sommerfest für Gross und Klein

In Chur wird der Sommer gefeiert. So organisiert die Churer Kinder- und Jugendarbeit am Samstag, 10. Juni, ein abwechslungsreiches Sommerfest auf dem Stadtbaumgartenareal. Wie aus einer Mitteilung der Stadt Chur zu entnehmen ist, bietet das Sommerfest für alle Nutzerinnen und Nutzer des Stadtbaumgartenareals die Möglichkeit, sich zu präsentieren. So wird das Areal beispielsweise von Kulturschaffenden, Tanzgruppen oder Musikformationen genutzt, die im Programm des Sommerfests auftauchen.