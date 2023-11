Das Coverfestival Davos ehrt Whitney Houston

Das Line-up des Coverfestivals Davos vom 21. bis 24. März 2024 ist bekannt: Das Highlight ist die Whitney Houston Tribute Show «The Greatest Love Of All» im Kongresszentrum in Davos, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Als Glücksfall bezeichnet Yves Bugmann, Präsident des Organisationskomitees, das Engagement der südafrikanischen Sängerin Belinda Davids als Tribute der US-Stimmlegende Whitney Houston (1963–2012). «Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass dieses Engagement wahr geworden ist», sagt Bugmann. Davids klinge wie die Original-Whitney.