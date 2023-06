Kultursommer Arosa: Die Palette reicht vom Rockkonzert bis zum Kindertheater  

Gleich zwei Ausstellungen laden im Rahmen des Festivals Kultursommer Arosa dazu ein, Menschen und ihre Lebenswelt im Schanfigg kennenzulernen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Am Freitag, 23. Juni, wird die Ausstellung «Uf än Ggaffi» im Heimatmuseum in Arosa eröffnet. 15 Frauen aus dem Schanfigg haben in einem Gespräch bei einem Kaffee von ihrem Leben erzählt. In Filmen, Texten, Fotos und Tondokumenten erfahren die Besuchenden, was die Frauen bereichert und was ihnen fehlt, hören von Leidenschaften und vom Alltag, von Wünschen und Visionen.