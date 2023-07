Pontresinas «Kurorchester» unter neuer Leitung

Die täglichen Morgenkonzerte der Camerata Pontresina im Taiswald sind ein Sommer-Evergreen und finden seit 1910 von Mitte Juni bis Ende September statt. Nebst dem «Kurorchester» am Konzertplatz Tais, spielten einst kleine und grosse Salonorchester-Formationen auch in Hotels und in Pavillons der Hotelparks. Bis in die 1940er-Jahre im Winter gar auf den lokalen Eisfeldern.