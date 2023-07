Ein Experiment mit alten St. Moritzer Fotos

Bis in die 1930er-Jahre war die Foto­grafie nur in der Lage, Schwarz-Weiss-Bilder zu erstellen. Bestimmte Druckverfahren oder Handkolorierungen wurden von Anfang an verwendet, um den ­Bildern farbiges Leben einzu­hauchen. Das eigene Bild von der ­Vergangenheit bleibt jedoch meist schwarz-weiss. In einem Experiment in Zusammenarbeit mit der Fotostiftung Graubünden hat die Dokumentationsbibliothek St. Moritz Fotografien aus den 1920er-Jahren mit künstlicher Intelligenz (KI) eingefärbt, wie es in einer Mitteilung heisst.