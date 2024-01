Wie Christian Jott Jenny St. Moritzer Amtsgeheimnisse lustvoll unter die Leute bringt

«Der singt ja wirklich ganz fantastisch», wundert sich eine Besucherin der Vorstellung, die Christian Jott Jenny am Donnerstagabend im Theater Ticino in Wädenswil gibt. Die Tourismusexpertin kennt den St. Moritzer Gemeindepräsidenten von ihrem Mandat im Verwaltungsrat der Destination. Jetzt wollte sie sich einmal anschauen, was der Chef denn in seiner Freizeit im Unterland so treibt. Und sie ist begeistert. Denn zu hören gibt es von Jenny nicht nur musikalische Leckerbissen, sondern auch so einiges Pikantes aus den St. Moritzer Amtsstuben.