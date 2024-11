Das Thusner Kino Raetia wird zum «Moka Efti» – dank «Babylon Berlin» 

Als «Babylon Berlin» im Jahr 2017 startete, war die Serie mit 40 Millionen Euro Budget für zwei Staffeln die teuerste deutsche Fernsehproduktion aller Zeiten – und die teuerste nicht englischsprachige Serie. Mittlerweile ist die Filmreihe nach den düsteren Kriminalromanen von Volker Kutscher auf vier Staffeln angewachsen; eine fünfte Staffel soll derzeit gedreht werden. Das Kino Raetia in Thusis geht mit seinen Gästen am Samstag aber zurück zu den Anfängen: Es zeigt die gesamte erste Staffel am Stück.