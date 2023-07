Vier Glarner Musiker reisen mit dem Militär ans Edinburgh Military Tattoo

So wie im Frühjahr 2019, am Tattoo in Virginia USA, an dem Knobel und Landolt ebenfalls gemeinsam mit dem Schweizer Armeespiel auftraten. Landolt freut sich am meisten darüber, dass die Harmoniemusik Näfels einen Vereinsausflug nach Schottland unternehme. Der Musikverein reist im August eigens an, um ihre beiden Mitglieder gemeinsam mit dem Schweizer Armeespiel am Edinburgh Military Tattoo spielen zu hören und sich die Show anzusehen.