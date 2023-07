Schwarze Granitaugen mit hypnotisierendem Blick im Kirchner Museum Davos

von Maya Höneisen

Ein illustres Publikum erschien am Samstag im Kirchner Museum in Davos zur Eröffnung der neuen Ausstellung «Louise Bourgeois: Female Gaze. Eye Benches II and other Works». Ein weiteres Mal sei der Park zu einem Ort der künstlerischen Betrachtung geworden, empfing die Direktorin, Katharina Beisiegel, die Gäste.