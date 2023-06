«Holästei» will die erste Rooftop-Bar im Kanton Glarus eröffnen

Simone Nüesch und Jonas Leuzinger steigen die klapprige Estrichtreppe hoch und über eine Schwelle ins Freie. Momentan sieht die Terrasse des Kulturzentrums «Holästei» in Glarus noch etwas verwahrlost aus: In einem Blumenkasten wuchern die Himbeeren, an die Wand angelehnt stehen ein kaputter Stehtisch und zwei vergilbte Liegestühle. Die beiden Geschäftsführenden möchten schon ab September den neuen Aussenbereich und damit die erste Rooftop-Bar im Kanton eröffnen, wenn alles nach Plan läuft.