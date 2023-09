Ihr habt gewählt: ANIKK ist der dritte RSO-Act des Monats

Die 23-jährige Künstlerin kann sich in ihrer Musik komplett fallen lassen und ihrem Innersten eine Form geben. Ihre verträumte Stimme weiss die Bündnerin gekonnt einzusetzen. Egal ob im Studio oder live – ihre Songs sind intensiv und mitreissend, immer mit einem Hauch Melancholie verbunden. 2021 wurde ANIKK Drittplatzierte beim «bandXost»-Contest. Im Juni 2023 wurde ANIKK mit ihrer Debütsingle «Tgi eis ti?» das «All For One» Talent von MX3. Verträumtheit als Überlebensmodus. Was unterschiedlicher nicht sein könnte, bringt ANIKK in «Voices» zusammen.

Zu laut, zu viel, zu fordernd - unsere schnelle Welt verlangt einiges ab. Mit «Voices» kreiert ANIKK einen Raum um abzutauchen, wenn es im irdischen zu hektisch wird. Eine Sphäre in der die vielen Stimmen in die Ferne

rücken. Ein Ort zum Träumen und sich gleichzeitig lebendig fühlen. Wird dieses Umfeld jedoch zu oft aufgesucht, droht die Gefahr auch jene Stimmen zu überhören, die es verdient hätten gehört zu werden.