Bruno Cathomas erhält einen der Schweizer Preise Darstellende Künste 2023

Neun weitere Schweizer Preise Darstellende Künste gehen an Personen oder Institutionen, die sich in einem Bereich des vielfältigen Schaffens der Darstellenden Künste in der Schweiz verdient gemacht haben. Die Preissumme beträgt je 40'000 Franken. Darunter ist der Bündner Schauspieler Bruno Cathomas. Nach seinem Schauspielstudium an der Schauspielakademie Zürich wirkte er laut Mitteilung ab 1992 an vielen renommierten deutschsprachigen Bühnen. 2024 wechselt er zusammen mit Intendant Stefan Bachmann ans Wiener Burgtheater.