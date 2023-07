Näfelser Tambouren werden Vizeschweizermeister

Mit dem Vizeschweizermeister-Titel rückt nun auch die Frage nach einem ersten Platz in den Vordergrund. Doch dafür müssten noch ein paar Nachwuchs-Trommler nachrücken, damit in der Tambourengruppe zwischen 22 und 25 Personen seien. «Jetzt waren wir 16 Trommler, was uns ein Handicap von 0,6 Punkten auf den späteren Schweizermeister einbrachte», erklärt Ramon Hösli. «Je grösser die Gruppe, desto schwieriger wird das Zusammenspiel.» Der Präsident zeigt sich stolz über die Fortschritte, die der Verein in den letzten Jahren gemacht hat. Am Eidgenössischen 2018 in Bulle FR erreichte er noch den fünften Platz.