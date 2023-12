Die Ausgangstipps von Harry Hustler

Am Samstag, 16. Dezember, punken Elite Partner in «Toms Beer Box» in Chur, Fate of faith und Wave Cut lassen es im «Palazzo» krachen, Johnny Roxx bringt das «Viva» zum Kochen, ELX jagt Techno durchs «Cubano», DJ Nidjo belebt das «Tabaco», und DJ Nightfly legt im «Selig» 80er und 90er auf. In Davos steigt auf der «Jatzhütte» das Rave-on-Festival mit Goom Gum, Khainz und Animal Trainer, Zian und Ladina bezaubern am Songbird Festival, DJ Shook ist in der «Bolgenschanze» zu Gast, und in der «Casa Antica» in Klosters sorgen Adrian Rich und Steven Stone für Ausgelassenheit. In Lenzerheide spielt Kunz im «Zauberwald», DJ Bazooka scratcht im «Cinema», und DJ Cut One mischt im «Small's» in Arosa. Derweil reimen Gigi und Aurelius & Sirius im «Riders» in Laax, im «Viva» in St. Moritz ist Deep Snow, und Isi Glück verbreitet im «Stüva» in Scuol Inselfieber. In Glarus pumpen Rhythmical Excess, Duontos, Eli und Gianni Astrale Bässe durchs «Holästei», DJ G-Rockz beglückt die Ü25er im «Club», und Julian Satorius begeistert im «Kunsthaus» (Afterparty mit Silvan Nicca und Manu de Soleure im «Tunnel»). In Flums verausgaben sich Octopuss und Mirkwood Spiders im «Rocki Docki», Fabryc und Carlos Vega elektrisieren das «Cheeky Mermaid» in Bad Ragaz, Flavio Stonex, Carlo Dynata und Alex Napster legen in der «Markthalle» in Sargans EDM auf, und Sweet Life Society swingen im «Krempel» in Buchs. In Zürich gibt es Elektronisches mit Move D in der «Zukunft», und D'n'B mit Aries und Muffler im «Space 2.0».