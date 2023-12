Die Ausgangstipps von Harry Hustler

«Es ist ein entscheidender ­Moment. Unser gemein­sames Handeln, oder schlimmer, unser Nicht-Handeln, wird sich über Jahrzehnte auf Milliarden Menschen auswirken», meinte die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris in ihrer Rede an der Weltklima­konferenz in Dubai. Damit hat sie natürlich recht. Wieso ihr Land trotzdem darauf beharrt, nicht aus den fossilen Energien aus­zusteigen, verriet sie allerdings nicht. Vielleicht meinte sie ja ­genau das mit «Nicht-Handeln».