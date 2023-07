James Gruntz am Stazersee: Jazz für Frühaufsteher

von Marina U. Fuchs

Es muss schon etwas Besonders anstehen, wenn sich geschätzte 1500 Menschen am Sonntagmorgen zu Fuss oder per Bike freiwillig recht früh auf den Weg machen, um pünktlich um 8.08 Uhr am idyllischen Stazersee zu sein. Das Festival da Jazz lud zum kostenlosen «Scat In The Morning» mit dem James Gruntz Duo. Der Weg – je nach Route – durch den lichten Wald und am Hochmoor entlang war die perfekte Einstimmung auf ein intimes Konzert voller nuancierter Dialoge und unterschwelliger Emotionen vor einer grandiosen Naturkulisse.