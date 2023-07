Stefanie Heinzmann vor dem Open Air Lumnezia: «Warum ich eine Glatze schneiden liess»

von Reinhold Hönle

Neben den Lokalmatadoren Breitbild ist Stefanie Heinzmann die Headlinerin zum Auftakt des Open Air Lumnezia am Donnerstag, 20. Juli. Hier kann sie ihr 2021 veröffentlichtes Album «Labyrinth» auf die Bühne bringen, nachdem sie eine eigene Tour für dieses Jahr hatte absagen müssen Die 34-jährige Walliserin mit der starken Soulstimme war einst in der RTL-Castingshow von Stefan Raab entdeckt worden. Inzwischen kann sie auf sechs Alben und Auftritte in diversen Fernsehformaten wie «The Voice» und «Sing meinen Song» zurückblicken.