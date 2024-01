Gotthard-Gittarist Leo Leoni ist jetzt ein Glarner Polizist

Im zweiminütigen Musikvideo erhielt aber nicht nur die Glarner Polizei eine Hauptrolle, sondern auch die Glarner Feuerwehr. Mit ihr raste Leoni hinein ins Klöntal. «Mit Blaulicht», sagt Mister Gotthard. «Für mich ein grossartiges Erlebnis.» Überhaupt sei Glarus ein schöner Kanton mit tollen Menschen, schwärmt Leoni. «Durch unsere Geigerin Barbara Kubli, eine Glarnerin, durfte ich viele Leute kennenlernen. Die Konzerte, welche wir in Glarus spielen durften, waren immer grossartig. Ich glaube, die Glarnerinnen und Glarner haben Gotthard gern», sagt Leoni. Dies beruhe auf Gegenseitigkeit. Das alles war mit ein Grund, warum nebst in den Kantonen Tessin, Wallis und Graubünden eben auch im Kanton Glarus gedreht wurde. Nicht einfach so nebenbei, vor oder nach Sound of Glarus. «Für die Dreharbeiten bin ich extra noch einmal aus dem Tessin nach Glarus gereist», betont Leoni.