Was will «Design am Rhein»? Die Kuratorin steht Red und Antwort

Eine Plattform für Design aller Art aus der Rheinregion von den Quellen bis nach Chur: Ende Juni startet an mehreren Orten ein neues Programm, das Kreativschaffende sichtbarer machen soll. Ein Überblick.

Jano Felice Pajarola

Kultur