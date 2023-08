Origens nächste Vision: Ein märchenhaftes Hospiz auf dem Pass

Origen plant den Julierpass mit einem zeitgenössischen Hospiz aufzuwerten. Der neue Turmbau lehnt sich laut einer am Donnerstag veröffentlichten Medienmitteilung an die kulturgeschichtliche Bedeutung der alten Passhospize an, die einst die europäischen Alpentransversalen prägten. In den Hospizen habe man sich um das leibliche und seelische Wohl der Passanten gekümmert. «Kapellen, Refektorien, Schlafsäle, Stallbauten gehörten zum baulichen Inventar.» Das neue Gebäude auf dem Pass stehe in dieser uralten europäischen Tradition.