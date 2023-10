Zauberwald Lenzerheide: Das Line-up ist bekannt 

Tim Bendzko hat mit seiner Musik und seinen Worten von Anfang an eine Sprache gefunden, die ihresgleichen sucht – ehrlich und direkt. Der Berliner besucht den Zauberwald am 19. Dezember, heisst es weiter, und Anna Rossinelli und Crimer spielen an den Weihnachtstagen. In Zusammenarbeit mit der Stiftung «Denk an mich» wird das Konzert von Crimer am 26. Dezember in Gebärdensprache übersetzt und simultan auf der Bühne aufgeführt. Das Konzert des Schweizer Musikers soll so noch mehr Besucherinnen und Besuchern zugänglich gemacht werden.