Im Engadin ertönen Musicalklänge

Dieses Jahr findet die Meisterkurswoche mit dem Namen Musical Campus 3303 vom 9. bis zum 15. Juli statt. Das Programm umfasst Kurse in Schauspiel und Gesang sowie verschiedene Fachvorträge. Partner des Musical Campus 3303 ist das Theater St. Gallen. Als Höhepunkt der Woche zeigen die Teilnehmenden diesen Freitag ein einstudiertes Programm im Rahmen der «Not dal Musical». In Begleitung einer Liveband werden ab 20.30 Uhr verschiedene Darbietungen auf dem Plazza dal Güglia in Silvaplana gezeigt. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Mehr Informationen gibt es hier. (red)