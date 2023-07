Eine Glarnerin malt den Siegermuni für das Esaf 2025 in Mollis

Das Projekt «Alpziit» war eine Idee der in Riedern aufgewachsenen und heute in Benken wohnenden Susan von Aarburg-Kern. «Ich liebe die Berge, die Natur und die Alpen, das ist für mich Heimat und Tradition.» Schon immer sei es ihr Traum gewesen, einmal in den Bergen kreativ tätig zu sein: «Es gibt einem ein ganz anderes Gefühl, so in Freiheit und hoch über dem Alltag zu malen.»