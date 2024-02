Bündner Kulturpreis 2024 geht an Musiker Clau Scherrer

Die Regierung verleiht Clau Scherrer, geboren und aufgewachsen in Trun, den Bündner Kulturpreis 2024, wie es in einer Medienmitteilung heissst. Der Preis ist mit 30'000 Franken dotiert. Der Bündner Musiker hat die Musik in Graubünden in den letzten Jahren als Leiter des «ensemble vocal Origen» und des «cantus firmus Surselva» ebenso wie als Dirigent von Tal- und Jugendchören geprägt. Er ist ein exzellenter Pianist und fantasievoller Förderer der «chanzun rumantscha».

Im Weiteren vergibt die Regierung sechs Anerkennungspreise und fünf Förderpreise in der Höhe von je 20'000 Franken. Die Preise werden am 31. Mai 2024 im Rahmen einer Feier in Kultursaal in Trun überreicht. (red)