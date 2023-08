In Chur musizieren Laien und Profis zusammen auf der Bühne

Höhepunkt des Abends ist laut Mitteilung die 9. Sinfonie von Antonín Dvorák, die durch ihre gross angelegte Besetzung dem Volumen des Orchesters in vollem Umfang Rechnung trägt. Für das Konzert angekündigt sind rund 40 Profis und rund 60 Laien.

Daneben bekommen die Besucherinnen und Besucher mit dem «Raiders March» aus «Indiana ­Jones» und der Ouvertüre zum Film «The Cowboys» gleich zwei Werke des amerikanischen Filmmusikkomponisten John Williams zu ­hören. Komplettiert wird das Programm laut Mitteilung durch den «Essay Nr. 1, op. 12» von Samuel Barber, der mit der Uraufführung dieses Werks durch Arturo Toscanini auch in Europa seinen Durchbruch schaffte.

Geleitet wird das Konzert von Leslie Suganandarajah, einem deutsch-sri-lankischen Dirigenten, der seit der Spielzeit 2019/20 auch als Generalmusikdirektor des Landestheaters Salzburg in Erscheinung tritt. Suganandarajah, der in den 1980er-Jahren als kleiner Junge mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Deutschland floh, studierte anschliessend an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar und darf trotz seines noch jungen Alters schon jetzt auf eine umfangreiche Karriere zurückblicken, wie es in der Mitteilung weiter heisst. So führten ihn seine Engagements unter anderem zum Konzert­hausorchester Berlin, zum BBC Philharmonic Orchestra, zum WDR-Funkhausorchester und zur Nordwestdeutschen Philharmonie. (red)

«Side by Side». Samstag, 26. August, 19 Uhr. Martinskirche, Chur. Tickets können im Internet unter kammerphilharmonie.ch reserviert werden.