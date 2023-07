Am Open Air Lumnezia begeistern sowohl die Newcomerin als auch das Hip-Hop-Urgestein

Eine gewisse Müdigkeit liegt am dritten und letzten Tag des Open Air Lumnezia über dem Festivalgelände. Bereits zwei Tage lang haben rund 18’000 Besucherinnen und Besucher in Degen gefeiert; das Zeltdorf hat am Freitag so manchen Regenguss überstanden. Die eher undankbaren Slots am frühen Nachmittag – Kater, Hitze, zu früh für das Konterbier – haben die Schweizer Acts Nesta and the Blondes, Andryy und Nativ besetzt. Eine letzte nationale Künstlerin fehlt noch an diesem Samstag.