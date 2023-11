Museumsdirektorin geht: Die Bündner Geschichte kommt in neue Hände

Der Bündner Kulturminister Jon Domenic Parolini hat den Abgang am traditionellen Medientreffen der Regierung öffentlich gemacht: Direktorin Andrea Kauer Loens werde das Rätische Museum Ende April verlassen, sagte der Regierungsrat und Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements am Dienstag in Chur. In den vergangenen zehn Jahren habe Kauer Loens ein «vielseitiges Ausstellungsprogramm» präsentiert und das Haus «über die Grenzen des Kantons hinaus» bekannt gemacht.