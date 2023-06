Noble Geste: Tilla Theus spendet ihr Preisgeld dem Bündner Kunstmuseum

Als Architektin weiss Tilla Theus sehr genau um Innen- und Aussenwirkung. Und als eine, die imponierende Bauten durchdacht in Landschaften platzieren oder in komplizierte städtische Zusammenhänge einfügen kann, liegt ihr das Zeichensetzen wohl auch im Blut. Was Tilla Theus jedoch in ihrer Dankesrede als kantonale Kulturpreisträgerin am Freitagabend in Chur vom Stapel liess, war weit mehr als ein Zeichen. Es war ein wuchtiges Statement.