Seinen Krimihelden Kalmann lässt Joachim B. Schmidt in die USA reisen

Blickt man in die Literaturgeschichte des Kriminalromans, begegnen einem die unterschiedlichsten Typen an Ermittelnden: schrullige Damen wie Miss Marple ebenso wie versoffene Genies, so etwa im Falle von Jo Nesbøs norwegischem Kommissar Harry Hole, aber auch schräge Dorfpolizisten aller Art, und selbst Katzen kamen schon zu kriminalistischen Ehren. Man könnte also meinen, dass es unter den diversen Hobby- und Berufsdetektiven nichts Ungewöhnliches mehr geben kann.