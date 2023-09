Chur fördert die Rockbands Dr.  Dipshit, Revival und Reat

Auslöser für das Fördergefäss «Newcomer Stages & Live Support» war die öffentliche Diskussion des Zielbilds «Kulturräume» der Stadt Chur, wie es in einer Medienmitteilung heisst. In diesem Rahmen wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass besonders für junge Bands ein grosses Manko an Auftrittsmöglichkeiten bestehe. Deshalb hat der Churer Stadtrat mit «Newcomer Stages & Live Support» ein neues Fördergefäss für junge Bands eingerichtet. Das Pilotprojekt wurde im vergangenen Jahr realisiert.

Neben Auftrittsmöglichkeiten auf den Konzertbühnen der Churer Konzertlokale «Cuadro 22» und «Palazzo Beat Club» mit professioneller Infrastruktur erhalten die teilnehmenden Bands wertvolle Expertenfeedbacks, werden an einem Workshop von Fachpersonen beraten und in einem Videoporträt vorgestellt. Dies dient zur gezielten Förderung und soll den jungen Bands auch die Musikwirtschaft näherbringen. Die Wirksamkeit und Wichtigkeit des Projekts zeigt sich beispielsweise bei der Band Nesta And The Blondes, die im vergangenen Jahr vom Fördergefäss profitierte. Diese veröffentliche im aktuellen Jahr ein Album, trat an verschiedenen Festivals auf und wird das diesjährige Big Air Chur eröffnen.

«Ambitionierte Musiker»

Die zweite Ausgabe der «Newcomer Stages & Live Support» hat sich dem Rock verschrieben. So erhalten drei weitere Bands am ersten Wochenende im Oktober die Möglichkeit, ihre Bühnenpräsenz zu steigern und an Sichtbarkeit zu gewinnen. Am Freitag, 6. Oktober, spielen Dr. Dipshit und Revival im «Cuadro 22» in Chur: Zwei junge Rockbands mit ambitionierten Musikern aus der Region, die laut Mitteilung schon seit sehr jungen Jahren leidenschaftlich Musik machen. Ihren Rocksound mischen sie teilweise mit Elementen aus Grunge oder Punk.

Am Samstag, 7. Oktober, treten Reat im «Palazzo Beat Club» auf. Wohnhaft sind die drei Bandmitglieder und Jugendfreunde aus dem Engadin mittlerweile in Chur. Ihre Musik ist eine Mischung aus Alternativ- und Punkrock und wird in ihrer Muttersprache Rätoromanisch gesungen. (red)