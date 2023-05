Die Blasmusikszene stellt ihren Nachwuchs vor

Die Pandemie brachte auch den -Rhythmus bei der Durchführung der Musikfeste im Kanton Graubünden gehörig durcheinander. So war das für 2020 in Zernez geplante Kantonale Jugendmusikfest in der Organisation schon weit fortgeschritten, fiel dann aber den behördlichen Einschränkungen zum Opfer, wie es in einer Medienmitteilung des Graubündner Kantonalen Musikverbandes heisst. «Mit der Musikgesellschaft Vals konnte ein Organisator gefunden werden, der diese wichtige Tradition wieder fortsetzt.»

Insgesamt werden am Kantonalen Jugendmusikfest am Sonntag, 4. Juni, in Vals 23 Musikvereine anwesend und zu hören sein, davon neun Jugendmusiken beziehungsweise Jugendensembles. Adrian Willi, der Jugendverantwortliche des Kantonalen Musikverbandes, zeigt sich erfreut: «Das ist eine tolle Ausgangslage, denn es ist wichtig, dass die Jugendformationen wieder auf ein übergeordnetes musikalisches Ziel hinarbeiten können.» Letztmals fand das Kantonale Jugendmusikfest im Jahr 2016 in Lenzerheide statt.

Das Organisationskomitee (OK) des Bezirksmusikfestes in Vals um Gerold Casaulta hatte sich sehr früh bereit erklärt, zusätzlich zum Bezirksmusikfest Surselva auch das «Kantonale der Jungen» zu organisieren, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Anstatt nur einen Tag werden die Festivitäten in Vals damit zwei Tage dauern. Am Samstag, 3. Juni, wird das Bezirksmusikfest des Musikbezirks 4 (Surselva) über die Bühne gehen und am Sonntag, 4. Juni, dann das Kantonale Jugendmusikfest. «Diese Kombination macht absolut Sinn, gibt es organisatorisch doch sehr viele Synergien», lässt sich Gerold Casaulta, der OK-Präsident des Festwochenendes, in der Mitteilung zitieren.

Festumzug und Festakte

Im Zentrum der beiden Valser Musiktage stehen die musikalischen Darbietungen der teilnehmenden Vereine. Aber auch ausserhalb der Vortragslokale und abseits der Parademusikstrecke ist ein attraktives Programm vorgesehen. Als Höhepunkt vom Samstag dürfen laut Mitteilung der Festumzug mit anschliessender Gesamtaufführung, der Festakt mit Rangverkündigung und die Veteranenehrung sowie die Auftritte der Gasterländer Blasmusikanten und der Schweizer Band Stubete Gäng am Abend genannt werden. Am Sonntag stehen die Auftritte der Jugendformationen im Zentrum. Abgeschlossen wird das Fest am Sonntagnachmittag im Rahmen eines Festakts mit den Festansprachen und der Rangverkündigung. (red)

Weitere Informationen finden sich im Internet unter gkmv.ch