«Rampaliacht» - RSO-Act des Monats

Nesta and the blondes

An einem magischen Ort in den Bündner Bergen entstand die Grunge-Pop-Band Nesta and the blondes. Verbunden durch ihre Herzen und ihre Leidenschaft zum Brettsport. Heute sind Nesta and the blondes nicht mehr zu fünft. Doch ihre Bühnenpräsenz ist energetischer denn je. Heute sind Nesta, Michelle, Benjamin und Andrea im Viererpack unterwegs und feiern mit ihren Songs den Wandel und das Wachstum der Zeit. Fühle den Wandel in ihren verträumten Klängen und lass dich berühren durch ihre authentischen Zeilen.