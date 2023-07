David Whelton: Für König und Klosters

Am Samstag, 29. Juli, beginnt mit einem rauschenden Opernkonzert das diesjährige Klosters Music. Gefeiert wird mit fünf Jahren ein kleines Jubiläum. Bereits in dieser kurzen Zeit hat sich das Festival zum Aushängeschild für die ganze Region entwickelt. Was die engagierten Ensembles und Solisten betrifft, bewegt man sich zweifellos in der internationalen Top-Liga. Künstlerischer Leiter seit dem Start ist der Brite David Whelton.