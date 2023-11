Marius Tschirky lädt zum Kinderkonzert in den Zauberwald 

von Maya Höneisen

Es ist wohl kaum ver­messen zu sagen, dass er unter den Kindern bekannt ist wie ein bunter Hund. Seit rund 20 Jahren tourt Marius Tschirky mit seiner Jagdkapelle durch die Schweiz. In seinen Liedern und ­Geschichten läuft auf der Bühne regelmässig alles aus dem Ruder. Die liebenswerten Tiere im Wald und die fünf Jäger der Kinder­musikband ­«Marius & die Jagd­kapelle» bringen die Kinderaugen aber immer zum Strahlen. Am 29. und 30. Dezember ist der «Verschreckjäger» Marius Tschirky mit einem Solo­programm zu Gast im Zauberwald in Lenzerheide.