Gleich drei Heimweh-Näfelser sorgen im KKL für volkstümliche und weihnachtliche Stimmung 

Zur Vorweihnachtszeit hatte Peter Fischli in seiner Schauspielzeit immer wieder einen speziellen Zugang. «Wenn ich vier Mal in der Woche, manchmal zwei Mal am Tag, auf der Bühne am Hechtplatz Märli gespielt habe, da wusste ich, dass Weihnachten nicht mehr weit ist», so der 76-jährige Näfelser.