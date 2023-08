Ein Glarner war der erste Kämpfer für die Schwulenbewegung

von Melissa Stüssi

Er war Hutmacher, Modist und Schriftsteller – und der Pionier der Schwulenbewegung in der Schweiz: der Glarner Heinrich Hössli. Sätze wie «Keine Liebe ist an sich Tugend oder Laster» schrieb Hössli schon 1836. Am 6. August wäre er 239 Jahre alt geworden. Seine Thematik ist auch heute noch aktuell.