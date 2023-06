Abheben und Nachdenken im künstlichen Klima-Raum

«Freund:innen» in der Gepäckausgabe



Seit zehn Jahren organisiert der Verein Gepäckausgabe Ausstellungen im ehemaligen Speditionsbüro im Güterschuppen in Glarus, wie Florian Spälti an der Eröffnung erklärt. Am Samstag fand die 47. Vernissage statt. 87 Kunstschaffende haben den Freiraum des Kunstprojektes bisher genutzt. Über die Sommermonate lädt der Verein auch dieses Jahr wieder Künstlerinnen und Künstler ein, die während zwei Wochen eine Ausstellung vor Ort erarbeiten und dann während 14 Tagen zeigen.



Thematisch gibt es 2023 keine Vorgaben oder anders gesagt, ist die «Bühne» offen. Die Auswahl traf das Ausstellungsteam unter befreundeten Kunstschaffenden, weshalb die Reihe 2023 den Titel «Freund:innen der Gepäckausgabe» trägt. Bis zum 16. Juni ist die Installation von Sofie Unger und Crisost Koch zu sehen. Danach folgen vom 1. bis 14. Juli Jonathan Ospina und Lourenço Soares. Vom 5. bis 18. August stellt Gregory Tara Hari aus. Vom 2. bis 15. September wird das Glarner Duo Sämi Ortlieb und Silvan Zweifel die Gepäckausgabe bespielen. Den Abschluss macht vom 7. bis 20. Oktober Maya Lama.



Vernissage ist jeweils am ersten Samstag des Monats, ab 17 Uhr samt Kunstgespräch und Apéro. Den Schlüssel zur Gepäckausgabe kann man an den anderen Tagen zu den Öffnungszeiten im Kunsthaus abholen. Zu beachten bei der aktuellen Ausstellung ist, dass nach Betreten der Installation die Tür wegen des Überdrucks sofort wieder zu schliessen ist.