Hat es sich in Davos bereits ausgetanzt?

Die Ankündigung war vollmundig, allerdings liess die Kritik an dieser Premiere nicht lange auf sich warten. Im vergangenen Winter wurde das Areal beim Seehofseeli in Davos Dorf erstmals als Partylocation genutzt. Das «grösste Winter-Pop-up der Alpen, das Secret Mountain, definiert das Après-Ski neu», hiess es in einer Medienmitteilung. Schnell regte sich im Ort Widerstand gegen den mit DJ-Auftritten garnierten Partybetrieb (Ausgabe vom 23. März). Dies nicht alleine aus Anliegerkreisen wegen der davon ausgehenden Lärmimmissionen, sondern auch wegen der Gestaltung.