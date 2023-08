Mit Blendwerk um sich zu werfen, hat Emma Kirkby nicht nötig

von Christian Albrecht

Eigentlich hätte das Konzert von Emma Kirkby am Sonntag im Hotel «Waldhaus» in Flims bereits an Ostern 2020 stattfinden sollen, doch dann kam aus bekannten Gründen alles anders. Schön, dass das damalige Projekt nicht im Wortsinn sang- und klanglos in der Schublade verschwunden ist, sondern nun bereitwilligst nachgeholt wurde.