Mit Filmen in acht Tagen um die Welt

Programm:



Samstag, 19. August: – Himmelgrün – Moritz und die Metallbrücke – Sardonabrunnen – Return to dust – Horämäner – Die Nachbarn von oben



Sonntag, 20. August: – OH-Merica (Premiere) – R.M.N. – Chnoblihuus (Premiere) – Zwerge sprengen – Actually literally arm in arm – The goddess of 1976



Montag, 21. August: – Die Reise der kleinen Mo – Stand up my beauty



Dienstag, 22. August: – Enter through the balcony – Olga



Mittwoch, 23. August: – Stuntworkshop für Kinder ab 10 Jahren – Think something nice – Mad Heidi



Donnerstag, 24. August: – Meztga da chasa a Schlans – The record – Durcheinandertal



Freitag, 25. August: – In 80 Tagen um die Welt (auch für Kinder und Jugendliche) – Heute mit Zucker und morgen weiss ich noch nicht – Von Fischen und Menschen



Samstag, 26. August: – Zigipouse – Le otto montagne – Je suis noir – Love will come later – Entstandener Film im Stuntworkshop – Doma – Die goldenen Jahre – Abschlussfest



Hier gelangt ihr zu genaueren Informationen zu den Filmen und welche Filmschaffenden, welche anwesend sind.