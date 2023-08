Gute Stimmung am Chapella Open Air

Bereits zum 41. Mal ging das Chapella Open Air letztes Wochenende über die Bühne. Trotz zeitweiligen Regenschauern konnten die Zuschauer in gute Stimmung versetzt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Demnach fanden rund 300 Besucher den Weg an das älteste Open Air Graubündens. Davon waren 70 Kinder und Jugendliche. Die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe beginnen in wenigen Monaten. Das Datum wird demnächst kommuniziert.