«Wir hatten 500 Besucher mehr als im letzten Jahr»

Einmal mehr fand das Big Air in Chur statt. Die schlechten Wetterprognosen haben sich zwar als zutreffend entpuppt. Laut dem Verwaltungsratspräsidenten der First Event AG, Wolfgang Sahli, sei das Event jedoch ein Erfolg. Dass bei Wind und Regen so viele Menschen für Konzerte vor der Bühne stehen würden, hätte er nicht gedacht.