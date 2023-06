Der Besuch des Jodelchors aus New Glarus rückt näher

In unregelmässigen Abständen besuchen Nachkommen von einst ausgewanderten Glarnerinnen und Glarnern ihre alte Heimat. Dass ein ganzer Chor das Glarnerland besucht, sei dem Umstand zu verdanken, dass die Jodlerinnen und Jodler aus New Glarus als Auslandschweizer-Gastformation zum Eidgenössischen Jodlerfest in Zug eingeladen wurden, steht in einer Mitteilung. Im Anschluss an das Fest reist der Jodelklub New Glarus für zwei Tage ins Glarnerland.

Das Jubiläum nachholen

Das Heimatchörli Ennenda hat die Organisation zu einem Treffen der angereisten Gäste mit der heimischen Bevölkerung übernommen (Ausgabe vom 20. Mai). Und natürlich gibt es auch ein öffentliches Konzert. Neben dem Jodelklub aus dem US-Bundesstaat Wisconsin stehen das Chinderjodelchörli Glarnerland, das Heimatchörli Ennenda sowie eine Musikformation als Mitwirkende auf dem Programm. Zur Deckung der Unkosten wird eine freiwillige Kollekte erhoben.

2020 war es 175 Jahre her, seit eine grössere Gruppe aus Glarnerinnen und Glarnern aus Armut und Hungersnot auswanderten und im US-Bundesstaat Wisconsin den Ort New Glarus gründeten. Die Jubiläumsfeier konnte – bedingt durch die Coronapandemie – nicht wie geplant durchgeführt werden. So kann der Anlass mit den Jodlerinnen und Jodlern aus New Glarus und ihren Begleitpersonen als kleine Nachfeier zum Jubiläum betrachtet werden. Das ist auch der Grund dafür, dass allen Besucherinnen und Besuchern vom Kanton eine Grillwurst und ein Getränk offeriert wird.

Familien zusammenführen

Auf dem Festplatz kann man sich zudem mit den amerikanischen Gästen unterhalten und sie bei der Suche nach Vorfahren unterstützen. Wer ausgewanderte Vorfahren hat oder kennt, kann unter Umständen etwas zu heute lebenden Verwandten erfahren. Laut Mitteilung wäre das Ziel, Verbindungen herstellen und Familien zusammenführen zu können. Dafür haben sich auch Personen gemeldet, die beim Übersetzen der englischen Sprache behilflich sein können, da eine Mehrheit der Leute aus New Glarus heute kaum mehr Deutsch spricht.

Schon am Sonntag vor dem Fest werden die New Glarnerinnen und -Glarner von Leuten des Vereins Glarus Service durch die Stadt geführt, und am Montag besuchen sie das Klöntal. (red)

Das Programm



Am Montag, 19. Juni, wird beim Gesellschaftshaus Ennenda ab 17.30 Uhr eine Festwirtschaft in Betrieb genommen. Auf 18.30 Uhr wird zum Konzert in die Kirche Ennenda eingeladen, und um 20 Uhr werden die Gäste aus New Glarus offiziell begrüsst. Weitere Infos unter www.heimatchoerliennenda.ch