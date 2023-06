Wie ein New Glarner Jodelchörli das skeptische Zuger Jodelfest überzeugt

Am Freitagabend sind in der Kirche St. Johannes in Zug alle Sitzplätze besetzt. Drei Juroren sitzen auf einem erhöhten Holzpodest und warten auf die nächsten Darsteller. Gegen 18 Uhr läutet ein Juror eine Handglocke und die nächste Gruppe geht im Gänsemarsch auf die Bühne. Vom Podium aus stellt ein Ansager die nächste Gruppe vor, die auftreten wird, und hält inne, bevor er versucht, richtig auszusprechen, woher sie kommt: «Ouiss-kohnn-siinn… aus Amerika, der Jodelklub New Glarus»