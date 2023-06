Die Stadt Chur ehrt die heimische Rapszene

Mit vier Anerkennungspreisen würdigt die Stadt Chur heuer ein mindestens zehnjähriges kulturelles Schaffen, das für Chur und deren engere Umgebung von Bedeutung ist. Zwei davon gehen an den Rapper Livio Biondini alias Liv und den Musikproduzenten Andrea Gees alias Geesbeatz, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Ihre Ver­öffentlichungen tragen Titel wie «Churer Gschichta», «Lacuna» und «Giacometti».

Biondini freut sich besonders darüber und lässt sich mit den Worten zitieren: «Der Zeitpunkt für diesen Preis ist perfekt. Wir dürfen dieses Jahr auf 30 Jahre Bündner Rap­geschichte zurückblicken. Es ist uns eine Ehre, dass wir an dieser Geschichte massgeblich teilhaben dürfen und wir freuen uns über die Anerkennung der Stadt Chur.» Auch Gees sieht den Anerkennungspreis als besondere Wertschätzung für das Schaffen über all die Jahre: «Ich rechne es der Stadt Chur hoch an, dass auch die Arbeit des Produzenten hiermit gewürdigt wird. Als ­solcher ist man im Gegensatz zum Rapper sonst eher im Hintergrund ­aktiv.» Ausserdem werden Gion Andrea ­Casanova, Solofagottist der Kammerphilharmonie Graubünden und Sänger der Formation Furbaz, sowie die in Chur und Brüssel lebende Performancekünstlerin Ines Marita Schärer mit einem ­Anerkennungspreis ausgezeichnet.

Auch die Förderung von jungen ­Kulturschaffenden durch die Vergabe von zwei Förderpreisen ist der Stadt Chur ein wichtiges Anliegen, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Damit werden die Churer Rockband Okto ­Vulgaris sowie die Künstlerin Val Minnig aus­gezeichnet. Minnig schloss vor rund drei ­Jahren den Master in ­Fine Arts ab.

Öffentliche Kulturpreisfeier

Die Künstlerinnen und Künstler ­werden am Freitag, 18. August, um 17.30 Uhr im Rahmen einer öffent­lichen Kulturpreisfeier im Theater Chur ausgezeichnet. Sowohl die An­erkennungs- als auch die Förderpreise sind mit je 4000 Franken dotiert. Die Feier wird musikalisch vom Churer Popduo Happy For Real umrahmt. ­Aufgrund der beschränkten Platzzahl ist eine Anmeldung für die öffentliche Kulturpreisfeier bis spätestens 8. August unter www.chur-kultur.ch erforderlich. (red)