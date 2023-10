Harrys Ausgangstipps

In Glarus beeindrucken Yet No Yokai im «Tunnel» mit Psy-Rock (Afterparty mit den DJs Bügelbrett und Nena), Ken Benovi, Juli Lee und Julep pumpen Bässe durchs «Holästei», im «Club» ist Privacy, und Skip Camino geben im «Niederurner Pub» Vollgas. In Mels stehen The Better Me und Rotation auf der «Stage am Bach», Roda de Samba machen dem Bandnamen in der «Zinne» in Sargans alle Ehre, und im «Reflex» in Buchs lautet das Motto «Tekkno». In St. Gallen bläst Hozho Melodic Tech durchs «Kugl», Itchy punken in der «Grabenhalle», und The Nightingales beehren das «Palace». In Zürich gibt es Psy-Prog mit Hatikwa, Ghost Rider, Ranji, Antinomy und vielen weitern an der Raumklang-Sause im «X-tra», Rap mit RAPK im «Exil» (und später Techno mit Regal), und Voodoo-Rock mit den Lumbego Surfers in der «Mars Bar».